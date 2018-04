„Leider Soedan laat politieke gevangenen vrij”

De Soedanese president Omar al-Bashir heeft opdracht gegeven alle politieke gevangenen in zijn land vrij te laten. Dat bericht staatspersbureau SUNA, dat geen melding maakte van het aantal mensen dat op vrije voeten zou moeten komen.

De vrijlating van politieke gevangenen is volgens SUNA bedoeld om de „nationale harmonie en de vrede die voortkomt uit de nationale dialoog” te versterken. Bashir heeft sinds 2015 meerdere ontmoetingen gehouden met de oppositie en rebellen. Die nationale dialoog is bedoeld om een einde te maken aan conflicten in gebieden als Darfur.

De president gaf eerder dit jaar al opdracht zo’n tachtig gevangenen vrij te laten. Bashir heeft ook aangegeven zich niet verkiesbaar te zullen stellen bij de verkiezingen die in 2020 worden verwacht.

De Soedanese leider kan zich internationaal niet vrij bewegen. Het International Strafhof (ICC) heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Bashir, die in 1989 door een staatsgreep aan de macht kwam. Hij wordt onder meer verdacht van genocide in Darfur. Het ICC tikte vorig jaar Zuid-Afrika op de vingers, omdat het land had nagelaten de Soedanees uit te leveren.