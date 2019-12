Leider Republikeinen Senaat wil afzettingsproces zonder getuigen

De Republikeinse leider van de Amerikaanse Senaat Mitch McConnell zei dinsdag dat hij geen getuigen wil horen in het afzettingsproces tegen president Donald Trump. De aanklachten tegen de president moeten woensdag nog worden aangenomen in het Huis van Afgevaardigden.

„Het is de zaak van de Senaat om het bewijs van het Huis te beoordelen, wij moeten niet het afzettingsonderzoek redden”, aldus McConnell. „Het Huis moet genoeg bewijs leveren en niet aankomen met een flinterdunne zaak.”

De leider van de Democraten in de Senaat Chuck Schumer wil zeker vier getuigen horen, onder wie de chef van het Witte Huis Mick Mulvaney en voormalig veiligheidsadviseur John Bolton. De Republikeinen hebben de meerderheid in de Senaat en kunnen dat verzoek blokkeren.

Dinsdag is de zitting van de commissie voor Regels van het Huis van Afgevaardigden begonnen. In deze commissie wordt bepaald hoe lang de stemming over de afzettingsprocedure woensdag duurt en wie er het woord mag voeren.