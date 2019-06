Leider protesten Hongkong 2014 vrijgelaten

Een leider van de Occupy Central-demonstratie in Hongkong in 2014 is maandag vrijgelaten. Joshua Wong had drie maanden gevangenisstraf gekregen, maar is na twee maanden weer vrijgelaten. Of dit iets te maken heeft met de huidige protesten en onrust, is niet bekend.

Wong werd het gezicht van de paraplubeweging. Veel jongeren gingen vijf jaar geleden de straat op omdat ze meer democratie wilden. Samen met negentien andere demonstranten kreeg Wong drie maanden cel vanwege het negeren van een gerechtelijk bevel.

Direct na zijn vrijlating hield Wong een persconferentie. Hij zei dat de hoogste bestuurder van Hongkong, Carrie Lam, op moet stappen na het politiegeweld van afgelopen week.

Zondag gingen bijna 2 miljoen mensen de straat op in Hongkong om te demonstreren tegen een wet die uitlevering aan China mogelijk maakt.