Leider protest Armenië wil land platleggen

De leider van de protestbeweging in Armenië wil het land platleggen, omdat het parlement hem heeft afgewezen als premier. In een toespraak tot tienduizenden aanhangers zei Nikol Pasjinjian dat woensdagmorgen wordt begonnen met het blokkeren van wegen, het spoorwegennet en de vliegvelden.

Oppositieleider Pasjinjian was een van de drijvende krachten achter de protesten tegen Serzj Sarkisian die tien jaar premier was in Armenië. Naar aanleiding van de protesten kondigde Sarkisian vorige week zijn vertrek aan. Tegenstanders verweten hem onder meer dat hij te lang aan de macht probeerde te blijven.

Pasjinjian was de enige kandidaat om Sarkisian op te volgen. Tijdens een stemming dinsdag kreeg Pasjinjian slechts 45 van de 53 vereiste stemmen. Partijen die op de hand van Sarkisian zijn, wilden hun stem niet aan de oppositieleider geven.