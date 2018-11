Leider Pakistaans protest tegen Wilders opgepakt

De Pakistaanse politie heeft de radicale moslimgeestelijke Khadim Hussain Rizvi opgepakt. Zijn zoon zei dat de geestelijke is aangehouden in diens madrassa (religieuze school) in de oostelijke stad Lahore. In de zomer was Rizvi de drijvende kracht achter protestmarsen tegen het plan van Geert Wilders om een cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed te houden.

Rizvi is leider van de radicaalislamitische partij Tehreek-e-Labbaik (TLP). Die partij ging ook de straat op nadat de christelijke Asia Bibi eind oktober was vrijgesproken van godslastering.

Het is niet bekend waarom Rizvi is aangehouden.