„Leider Noord-Korea voor derde maal vader”

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is voor de derde keer vader geworden. Het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap meldde dinsdag dat de Noord-Koreaanse first lady Ri Sol Ju al in februari is bevallen van het kind.

Noord-Korea heeft de geboorte van een baby niet bevestigd. Over het geslacht en de naam van de mogelijke nakomeling is ook niets bekend. Kim en zijn vrouw Ri hadden al twee kinderen, die in 2010 en 2013 zijn geboren. Het tweede kind zou een meisje zijn, over het geslacht van het eerste kind is niets bekend.

Voor de Koreanen aan beide zijden van de grens is het thema van belang. Met een zoon zou de heersende familie een mogelijke stamhouder hebben. In Noord-Korea is de familie Kim al meer dan 60 jaar aan de macht.