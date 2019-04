Leider militie opgepakt die grens VS bewaakte

De politie in Amerika heeft de leider van een gewapende militie opgepakt die eigenhandig de grens met Mexico bewaakte en migranten tijdelijk vasthield. De groep opereerde in de buurt van Sunland Park in de Amerikaanse staat New Mexico. Daar zouden honderden migranten zijn tegengehouden door de gewapende bende die zichzelf United Constitutional Patriots noemt.

De 69-jarige Larry Hopkins noemde zichzelf de commandant van de groep. Hij is door de FBI aangehouden en wordt vervolgd voor onder meer wapenbezit. „Dit is een gevaarlijke misdadiger die geen wapens rond kinderen en gezinnen zou moeten hebben”, aldus de hoofdaanklager van de staat New Mexico.

Over de acties van de burgerwacht is in de VS onlangs ophef ontstaan nadat op sociale media video’s van de militie zijn geplaatst. Op de beelden is te zien hoe gewapende mannen de migranten die net de grens zijn overgestoken tegenhouden. De migranten, onder wie vrouwen en kinderen, moeten op de grond zitten, waarna ze worden overgedragen aan de grenspolitie.