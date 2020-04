Leider Libische opstand tegen Kaddafi overleden door coronavirus

De Libische politicus Mahmoud Jibril, die zich in 2011 keerde tegen de toenmalige dictator Muammar Kaddafi, is zondag overleden aan het coronavirus. Dat maakte zijn partij bekend. Jibril stierf op 68-jarige leeftijd in een ziekenhuis in de Egyptische hoofdstad Caïro, waar hij al twee weken werd behandeld.

De opstand tegen Kaddafi, die in oktober 2011 werd vermoord, stond onder leiding van Jibril. Hij was na de val van Kaddafi tijdelijk premier van het nieuwe bewind in Libië. In het buitenland werd hij het gezicht van dat nieuwe regime. Zo leidde hij onder meer de ontmoeting met de toenmalige Franse president Sarkozy, die toen als eerste de Libische overgangsraad erkende.