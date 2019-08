Leider Lam van Hongkong: protesten gevaarlijk

De aanhoudende protesten in Hongkong brengen de stad in een „extreem gevaarlijke situatie”. Dat zei leider Carrie Lam van Hongkong maandag in een persconferentie. „De demonstranten proberen Hongkong te vernietigen.”

In de voormalige Britse kroonkolonie is het al drie maanden onrustig. Voor maandag is een grote staking aangekondigd. Minstens 14.000 mensen uit twintig sectoren willen deelnemen aan de staking in de speciale administratieve zone van China.

De acties begonnen met protesten tegen een wetsvoorstel om verdachte criminelen uit te leveren aan China. Het ongenoegen is nu gericht tegen het politiegeweld van de afgelopen maanden en de invloed van de Volksrepubliek.