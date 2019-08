Leider Lam van Hongkong: ik ben zeer bezorgd

De steeds gewelddadiger protesten baren leider Carrie Lam van Hongkong grote zorgen. „Geweld drukt Hongkong een richting in waar geen terugkeer meer mogelijk is en die de samenleving in een zeer zorgwekkende en gevaarlijke situatie stort.” Dat zei Lam dinsdag op een persconferentie.

Afgelopen weekend trad de oproerpolitie hard op tegen demonstranten. Zij verdedigde het optreden van de politie door te zeggen dat er strenge richtlijnen zijn voor politiegeweld.

Lam wilde niet ingaan op de vraag of zij de macht had om de omstreden uitleveringswet waardoor de protesten begonnen in te trekken.

In Hongkong wordt al weken gedemonstreerd. Maandag moest het vliegveld van Hongkong alle vluchten annuleren omdat er 5000 demonstranten op het vliegveld waren. Dinsdag is het vliegverkeer weer hervat, maar het vliegverkeer ondervindt nog wel veel hinder.

Aanvankelijk richtte het protest zich tegen wet die uitlevering aan China makkelijker zou maken. Inmiddels richt zich steeds heftiger en gewelddadiger tegen de invloed van China dat als buitenland wordt gezien.