Leider Kenia: rechters pleegden staatsgreep

De Keniaanse president Uhuru Kenyatta heeft hard uitgehaald naar het hooggerechtshof in zijn land. Hij verweet de rechters een „staatsgreep” te hebben gepleegd toen ze de door hem gewonnen presidentsverkiezing nietig verklaarden.

Het hof motiveerde woensdag waarom de verkiezing overgedaan moet worden. Daarbij kreeg vooral de kiescommissie de volle laag. Die weigerde onder meer de oppositie toegang te geven tot de eigen computersystemen, hoewel het hof daar wel opdracht toe had gegeven.

Die uitleg schoot Kenyatta in het verkeerde keelgat. „Er is een staatsgreep gepleegd in Kenia door de vier mensen in het hooggerechtshof”, zei hij op televisie. De kiescommissie had becijferd dat Kenyatta een voorsprong had van 1,4 miljoen stemmen. Het hof stelde volgens de president echter „dat aantallen er niet toe doen, het is het proces dat ertoe doet”.