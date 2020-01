Leider Iran ontkent rol rel voor ambassade VS in Bagdad

De Iraanse geestelijke leider heeft beschuldigingen van de Amerikaanse president Trump over ongeregeldheden voor de ambassade van de VS in Bagdad fel weersproken. De ayatollah Ali Khamenei twitterde dat Trump zou moeten begrijpen dat de volken in de regio de VS haten wegens de Amerikaanse misdaden in onder meer Irak en Afghanistan. Khamenei is de machtigste figuur in zijn land.

Trump had getwitterd dat Iran achter betogingen voor de ambassade in Bagdad zou zitten. Maar volgens Khameni slaat dat nergens op. Als Trump logisch zou kunnen denken, zou hij dat volgens hem inzien. Hij veroordeelde de jongste Amerikaanse luchtaanvallen in Irak en Syrië. De Amerikanen hebben zondag de sjiitische militie Kataib Hezbollah bestookt die door Iran worden gesteund. Daarbij zijn 25 mensen gedood en circa vijftig gewond geraakt.

In Bagdad zijn betogers de Amerikaanse ambassade gaan belagen. Maandag werd het ambassadecomplex door leden van de sjiitische militie bestormd. Amerikaanse militairen in het complex hebben ook op nieuwjaardag traangas op demonstranten afgevuurd.