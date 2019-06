„Leider Hongkong zegt weer sorry”

De regeringsleider van het autonome Hongkong, Carrie Lam, biedt dinsdag volgens plaatselijke media haar excuses aan voor de enorme ophef over een gehate uitleveringswet. Lam heeft recent schriftelijk excuses aangeboden aan de inwoners van de metropool, maar doet dat nu persoonlijk op een persconferentie. Ze zou echter niet van plan zijn de wet in te trekken.

Miljoenen mensen zijn in Hongkong sinds 9 juni de straat op gegaan om te protesteren tegen een wet die uitlevering van verdachten aan het vasteland van China eenvoudig maakt. Lam stelde uiteindelijk onder druk van de protesten de behandeling van het wetsontwerp voor onbepaalde tijd uit. Betogers eisen nu dat ze aftreedt.

Hongkong was een Britse kolonie en is in 1997 teruggegeven aan China en heeft sindsdien een autonome status met een eigen rechtssysteem. Veel inwoners zien de rest van China als buitenland.

Ze vrezen dat uitlevering van verdachten aan de rest van China het eigen rechtssysteem zal ondermijnen. De verdachten zouden elders in China niet op een eerlijk proces kunnen rekenen. In de Volksrepubliek worden bijna alle beklaagden veroordeeld en de rechterlijke macht is er niet onafhankelijk.