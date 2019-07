Leider Hongkong wil in gesprek met studenten

De regeringsleider van het autonome Hongkong, Carrie Lam, wil in gesprek met studenten die al een maand lang heftig protesteren tegen een omstreden wet die zij wil invoeren. Miljoenen mensen zijn sinds 9 juni in Hongkong de straat op gegaan om te protesteren tegen de wet die uitlevering van verdachten aan het vasteland van China eenvoudig maakt.

Demonstranten bestormden al eerder het parlementsgebouw in Hongkong en eisten het aftreden van Lam, die wordt gesteund door de Chinese regering. Het plan om de wet door te voeren heeft ze in de ijskast gezet, maar de demonstranten willen nog steeds dat Lam vertrekt. Ze vrezen dat uitlevering van verdachten aan China het eigen rechtssysteem zal ondermijnen. De verdachten zouden in de Volksrepubliek niet op een eerlijk proces kunnen rekenen.

In een e-mail zegt een woordvoerder van Lam dat de regeringsleider „is begonnen met het uitnodigen van jonge mensen met verschillende achtergronden, inclusief studenten en mensen die mee hebben gedaan met de protesten”. De studentenvereniging van de universiteit in Hongkong wijst het voorstel nu af, omdat Lam een gesprek achter gesloten deuren zou willen.