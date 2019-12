Leider Hongkong noemt intrekken wet positief

Het terugtrekken van een uitleveringswet was de beste reactie op de sociale onrust in Hongkong. Dat zei de politiek leider van het land Carrie Lam dinsdag. Zij noemt het terugtrekken van de wet het meest positieve antwoord op de demonstraties.

De wet zou ervoor zorgen dat mensen die in Hongkong zijn veroordeeld zouden kunnen worden uitgeleverd aan China. De protesten tegen die wet ontaardden in grootschalige demonstraties tegen het bestuur van Hongkong en de bemoeienis van de Chinese regering in Peking.

Lam vertrok dinsdag naar Peking voor jaarlijks overleg. Ze was blij met de vreedzame demonstratie van afgelopen zondag.

Lam zegt niet bezig te zijn met geruchten dat Peking de regering in Hongkong wil vervangen. „Dat is niet mijn voornaamste taak. Mijn eerste prioriteit is om de orde te herstellen.”