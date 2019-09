Leider Hongkong in gesprek met 150 inwoners

De leider van Hongkong, Carrie Lam, gaat donderdag voor het eerst het gesprek aan met de gemeenschap van de autonome regio van China. Ze wil zo een einde maken aan de politieke crisis en de hevige rellen die al maanden aan de gang zijn. Lam praat met zo’n 150 burgers, die allemaal drie minuten de tijd krijgen om hun standpunten toe te lichten.

„Er zijn diepe wonden binnen onze samenleving”, zegt Lam in de New York Times. „Het kost tijd om deze weer te helen. Maar de regering hoopt nog steeds dat het gesprek zal zegevieren in plaats van het conflict. Door op deze manier actie te ondernemen en de rust te laten weerkeren, kan het vertrouwen binnen de gemeenschap worden hersteld.”

Een 62-jarige inwoner van Hongkong is sceptisch over de gesprekken die donderdag worden gevoerd. „Ze wilden niet luisteren toen 200.000 mensen de straat op gingen. Waarom zouden ze nu wel luisteren naar maar 150 mensen?”

Lam staat onder druk van Peking om een einde te maken aan de protesten die inmiddels al drie maanden aanhouden. De bevolking van Hongkong begon met protesteren vanwege een omstreden wetsvoorstel dat uitlevering aan China makkelijker maakte. Het was de directe aanleiding van het volksoproer.