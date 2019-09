Leider Hongkong houdt 'dialoog' met burgers

HONGKONG

N i e u w bericht, vervangt: Leider Hongkong in gesprek met 150 inwoners

HONGKONG (ANP) - De hoogste bestuurder in Hongkong, Carrie Lam, is donderdag in gesprek gegaan met een groep burgers. Het gaat om de eerste van een reeks "open dialogen" die zijn bedoeld om de crisis te bezweren in de metropool.

Lam ontmoette in een stadion in het district Wan Chai 150 inwoners van de stad. Zij krijgen allemaal ongeveer drie minuten spreektijd. Ook demonstranten zijn op die bijeenkomst afgekomen. Een honderdtal mensen scandeert buiten het gebouw leuzen.

De miljoenenstad is al maanden het toneel van grootschalige protesten. Demonstranten vinden dat China zich steeds meer met Hongkong bemoeit, hoewel de metropool formeel autonoom is en meer vrijheden heeft dan andere delen van de Volksrepubliek.

Lam schreef eerder in een opiniestuk in The New York Times dat "diepe wonden" zijn geslagen in de samenleving. "Die hebben tijd nodig om te helen." Ze sprak de hoop uit dat "overleg zal triomferen over conflict" en dat de rust zal terugkeren in de voormalige Britse kolonie, die sinds 1997 onderdeel is van China.

Een inwoonster vertelde weinig te verwachten van het overleg tussen Lam en de burgers. "Ze luisterden niet toen 200.000 mensen de straat opgingen", zei de 62-jarige vrouw. "Waarom zouden ze luisteren naar slechts 150 personen?"