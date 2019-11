Leider Hongkong erkent onvrede bij bevolking

De regeringsleider van Hongkong Carrie Lam heeft dinsdag erkend dat de uitslag van de zondag gehouden verkiezingen de onvrede, die er is over haar regering, heeft blootgelegd. Desondanks is ze niet bereid concessies te doen aan het pro-democratiekamp dat in alle achttien kiesdistricten de meerderheid behaalde.

Tijdens een wekelijkse persbijeenkomst zei Lam dat de verkiezingen "de tekortkomingen bij de overheid en de onvrede over de lange tijd die nodig is om de huidige onstabiele situatie het hoofd te bieden en het geweld te beëindigen" hebben onthuld. Volgens de regeringsleider gaat haar regering "serieus nadenken" over de verkiezingsuitslag en "het bestuur verbeteren".

De kandidaten van het pro-democratiekamp hebben bijna alle zetels opgeëist. Volgens de lokale televisiezender RTHK zijn 390 van de 452 zetels naar de pro-democraten gegaan. Dat is bijna 90 procent.

Het pro-Chinese kamp lijdt zware verliezen en staat vooralsnog op 45 zetels. Bij de vorige districtsverkiezingen in Hongkong behaalden de kandidaten die voor betere betrekkingen met Peking zijn nog ruim 75 procent van de zetels.

Een recordaantal mensen is zondag naar de stembus gegaan. 71 procent van de mensen die zich geregistreerd hadden, heeft gestemd, dat zijn ongeveer 3 miljoen mensen.

De verkiezingen lijken een graadmeter te worden voor de steun in de stadstaat voor de aanhoudende protesten tegen de Chinese invloed en de regering van Hongkong.