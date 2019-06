Leider Hongkong biedt excuses aan

De regeringsleider van het autonome Hongkong, Carrie Lam, heeft op een persconferentie haar excuses aangeboden voor haar beleid ten aanzien van de omstreden uitleveringswet. Afgelopen zaterdag heeft ze het wetsontwerp in de ijskast geplaatst in de hoop dat de maatschappelijke en politieke storm zou gaan liggen. Ze liet toen ook een verklaring verspreiden dat het haar speet dat de zaak zo uit de hand liep.

Maar de felle protesten houden aan. Naar schatting twee miljoen mensen gingen zaterdag de straat op en eisten onder meer het aftreden van Lam. Dinsdag verscheen ze voor de camera’s. Ze verklaarde dat ze „persoonlijk veel verantwoordelijkheid draagt voor de controverses, conflicten en angsten in de samenleving” en bood haar verontschuldigingen aan. De 62-jarige Lam stapt hoe dan ook niet op en wil een kans om verder te regeren.

Miljoenen mensen zijn in Hongkong sinds 9 juni de straat op gegaan om te protesteren tegen een wet die uitlevering van verdachten aan het vasteland van China eenvoudig maakt. Lam stelde uiteindelijk onder druk van de protesten de behandeling van het wetsontwerp voor onbepaalde tijd uit. Betogers eisen nu dat ze aftreedt.

Hongkong was een Britse kolonie en is in 1997 teruggegeven aan China en heeft sindsdien een autonome status met een eigen rechtssysteem. Veel inwoners zien China als buitenland.

Ze vrezen dat uitlevering van verdachten aan China het eigen rechtssysteem zal ondermijnen. De verdachten zouden in de Volksrepubliek niet op een eerlijk proces kunnen rekenen.