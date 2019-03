Leider Hatton Garden-bende krijgt 10 jaar

De vermoedelijke leider van de ‘Hatton Garden-bende’, die in het paasweekeinde van 2015 een opzienbarende kraak pleegde in het Londense juweliersdistrict, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar. De 58-jarige Michael Seed, bijgenaamd Basil, was de jongste van het vijftal dat er met goud, diamanten en sieraden ter waarde van bijna 18 miljoen euro vandoor ging.

De juwelendieven, van wie twee destijds 77 en 75 jaar oud, namen alle tijd voor de inbraak die voor grote koppen in de kranten zorgde. Ze lieten zich vermomd als werklui in een liftschacht zakken en verschaften zich met behulp van een industriële diamantboor door een dikke muur heen toegang tot de kluis. De media spraken van een van de meest brutale berovingen in de Britse geschiedenis.

Vier bendeleden werden vrij snel opgepakt. Ze kregen zes tot zeven jaar cel. Basil, getooid met een rossige pruik en een masker, viel op camerabeelden op door zijn bijzondere loopje maar bleef lang onvindbaar. Vorig jaar werd hij alsnog gearresteerd in zijn flat, waar de politie voor twee ton goud en gestolen juwelen vond. Hij werd als hoofdverdachte bestempeld wegens zijn kennis van alarmsystemen en het bezit van apparatuur om edelmetaal om te smelten.