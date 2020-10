Leider extreemrechtse Gouden Dageraad veroordeeld

In Griekenland is woensdag de leider van de extreemrechtse partij Gouden Dageraad schuldig verklaard aan het runnen van een criminele organisatie. Partijleider Nikolaos Michaloliakos, oud-parlementariërs en politiemensen staan terecht voor lidmaatschap van een criminele organisatie achter een politieke façade. Zij kunnen tot 15 jaar celstraf krijgen.

Duizenden mensen waren naar de rechtbank in Athene gekomen, roepend om zware straffen. Het kwam daarbij tot rellen waarbij de politie traangas en een waterkanon heeft ingezet.

In totaal staan 68 (oud-)politici en andere leden van Gouden Dageraad terecht. De aanklachten variëren van moordpogingen, illegaal wapenbezit tot geweld tegen rivalen. Het proces begon in 2015. Er waren 453 rechtszittingen nodig om het netwerk juridisch te ontrafelen. De beklaagden zeggen de aantijgingen als politieke intimidatie te beschouwen.

De partij piekte in 2012 toen Gouden Dageraad 12 procent van stemmen haalde bij de verkiezingen en de derde partij van Griekenland werd. Toen in 2013 een antifascistische rapper werd doodgestoken door een partijlid, kwam duidelijk naar voren dat Gouden Dageraad banden had met het criminele circuit.

Het 34-jarige slachtoffer werd opgejaagd door een groep neonazi’s en doodgestoken voor een café. De dader, Yorgos Roupakias, heeft eerder een bekentenis afgelegd. Hij werd woensdag schuldig verklaard en krijgt mogelijk een levenslange celstraf opgelegd.

De extreemrechtse en racistische denkbeelden van de partij kregen op straat vorm door het intimideren en terroriseren van migranten, linkse activisten en lhbt’ers. Bij de verkiezingen van vorig jaar won de partij geen enkele zetel.