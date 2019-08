Leider Equatoriaal-Guinea 40 jaar aan de macht

De oppositie in Equatoriaal-Guinea heeft opgeroepen tot internationale sancties tegen het regime van president Teodoro Obiang Nguema. Hij is zaterdag veertig jaar aan de macht in het kleine West-Afrikaanse land.

Obiang Nguema pleegde in 1979 een staatsgreep en is inmiddels het langstzittende staatshoofd in Afrika. Hij regeert met ijzeren hand en won de verkiezingen in 2016 met meer dan 90 procent van de stemmen. Die stembusgang ging volgens de oppositie gepaard met onregelmatigheden.

Oppositiepartij CI riep vrijdag op tot strafmaatregelen tegen leden van de regering en het parlement. De partij is sinds begin vorig jaar verboden en 21 leden zijn veroordeeld tot lange gevangenisstraffen, onder wie het enige parlementslid. CI wil dat de internationale gemeenschap aandringt op de teruggave van hun zetels.