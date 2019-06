Leider Duitse regeringspartij stapt op

Andrea Nahles stapt op als voorzitter en fractieleider van de sociaaldemocratische SPD in Duitsland. In een persverklaring liet Nahles zondag weten dat ze niet genoeg steun meer heeft binnen de SPD om haar functies goed te kunnen uitoefenen.

Nahles meldde dat ze maandag vertrekt als voorzitter van de SPD en dat ze dinsdag stopt als fractievoorzitter van de sociaaldemocraten in het parlement. De SPD zit samen met de christendemocratische CDU-CSU van bondskanselier Merkel in een coalitie.

In de verkiezingen van vorige week voor het Europese Parlement leed de SPD zwaar verlies. In de naoorlogse periode gebeurde het niet eerder dat de coalitiepartijen zo zwak presteerden. Daardoor kwam de positie van Nahles onder druk te staan. Tijdens spoedberaad woensdag was het haar duidelijk geworden dat ze niet genoeg steun meer heeft binnen de partij. De SPD koos Nahles vorig jaar april tot nieuwe voorzitter. Een jaar eerder was ze fractievoorzitter geworden.

Olaf Scholz, vicekanselier namens de SPD in de regering-Merkel, zei dat hij het spijtig vindt dat Nahles vertrekt. „In moeilijke tijden heeft zij verantwoordelijkheid genomen en is ze begonnen met het vernieuwingsproces in de partij.”

Bondskanselier Angela Merkel heeft zondag verzekerd dat haar regering haar werk zal voortzetten na het opstappen van SPD-leider Nahles.

De huidige coalitieregering van Merkel kwam slechts met grote moeite tot stand na vijf maanden onderhandelen. Door beide partijen werd deze zogeheten ”grote coalitie” als ongewenst ervaren. Maar een alternatieve coalitie bleek onmogelijk.

Als deze regering overeind blijft, zijn de nieuwe verkiezingen in september 2021. Maar politieke waarnemers zien het vertrek van Nahles als een bedreiging voor de stabiliteit van de coalitie. Een val van de regering kan leiden tot vervroegde verkiezingen.