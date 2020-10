Leider Duitse deelstaat sluit lockdown met kerst niet uit

De minister-president van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW) sluit een lockdown tijdens de kerst niet uit als middel tegen het coronavirus. Hij zei dat voorafgaand aan het overleg tussen de leiders van de zestien deelstaten en bondskanselier Angela Merkel.

Armin Laschet is hoopvol dat de pandemie nog in bedwang kan worden gehouden. Maar het uitsluiten van de lockdown rond het einde van het jaar deed hij niet. „Nee, dat kan niemand beloven. Maar we kunnen alles doen dat het niet zo ver komt”, zei hij tegen tv-zender ntv.

De deelstaatleiders en Merkel praten woensdag onder andere over een meer gezamenlijke aanpak van het coronavirus. Op dit moment hebben alle deelstaten veel eigen maatregelen. Ook Laschet wil gelijke maatregelen in alle deelstaten.

Verder is het overnachtingsverbod voor mensen uit risicogebieden binnen Duitsland een heikel punt. In enkele deelstaten mogen inwoners van de ongeveer vijftig risicogebieden die er nu zijn niet overnachten in hotels, pensions en dergelijke.

Duitsland had het afgelopen etmaal 5132 nieuwe besmettingen. Het is voor het eerst sinds april dat het aantal nieuwe besmettingen in een etmaal boven de 5000 uitkomt.