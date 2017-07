Leider Democraten: gratie Trump zou ramp zijn

De Amerikaanse president Donald Trump zou een catastrofe veroorzaken als hij speciaal onderzoeker Robert Mueller zou ontslaan of zichzelf gratie zou verlenen, ook al is amnestie volgens een van zijn advocaten helemaal geen onderwerp van discussie. Dat heeft Chuck Schumer, de leider van de Democraten in de Senaat, zondag gezegd in het ABC-programma This Week.

Schumer kan het zich niet voorstellen dat zijn Republikeinse collega’s, onder wie Senaat-voorman Mitch McConnell en Huis-voorzitter Paul Ryan „werkloos zullen blijven toekijken” als Trump er werk van maakt Mueller de laan uit te sturen of zichzelf vrijwaart van eventuele straf. Ook naaste vertrouwelingen naar wie onderzoek wordt gedaan kan hij voor goed fatsoen niet pardonneren.

Volgens Schumer zou zo’n besluit een van de allergrootste inbreuken zijn op de rechtsregels, de klassieke democratische normen en op waar het in de Amerikaanse democratie allemaal om gaat. „Het zou voor rampspoed zorgen in Washington”, aldus de Democratische senator.

Robert Mueller werd twee maanden geleden aangesteld als speciale aanklager om het onderzoek te leiden naar eventuele banden tussen Rusland en de Trump-campagne.