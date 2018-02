„Leider cyberfraudeurs opgepakt in Thailand”

De mogelijke leider van een wereldwijde bende cybercriminelen is opgepakt. De 31-jarige Rus Sergej Medvedev werd gearresteerd in zijn woning in de Thaise hoofdstad Bangkok. Hij wordt mogelijk uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De arrestatie gebeurde vorige week vrijdag al, maar is nu pas door de Thaise politie bevestigd tegenover Thaise media.

Medvedev zou de bende Infraud Organization hebben geleid samen met een voortvluchtige Oekraïner. De Verenigde Staten hebben deze week 36 vermeende bendeleden aangeklaagd. Dertien van hen werden gearresteerd. Zij komen onder meer uit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Italië, Servië, Kosovo en Australië. Medvedev stond niet op die lijst.

De bende handelde online in geboortedata, wachtwoorden en burgerservicenummers, die van over de hele wereld waren gestolen. Er waren bijna 11.000 mensen bij aangesloten. Zij gebruikten de informatie voor fraude. Daarnaast hielp Infraud fraudeurs om het geld wit te wassen met virtuele munten als de bitcoin. Sinds de oprichting in 2010 zou Infraud Organization voor meer dan een half miljard dollar schade hebben aangericht. Het motto van de bende was ‘In Fraud We Trust’ (Fraude zij met ons).

De opgepakte Medvedev bezat volgens Thaise media 100.000 bitcoins. Bij de huidige koers is dat bijna 700 miljoen euro waard.