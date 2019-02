Leider christelijke militie beboet om strijd tegen IS

Een Zwitserse oud-militair moet een boete betalen omdat hij in Syrië leiding gaf aan een christelijke militie. Deze ex-militair, Hanna Johannes Cosar genaamd, ontkomt wel aan een gevangenisstraf.

Cosar zou ongeveer twee jaar in Syrië hebben gevochten. Hij vertelde de Israëlische krant Haaretz in 2014 dat hij christelijke jongemannen een militaire training gaf. ,,Het plan was een interne legermacht in het leven te roepen om gebieden en dorpen van onze mensen en andere burgers te verdedigen’’, zei de man, wiens familie drie generaties geleden vanuit Syrië naar Zwitserland was vertrokken.

De Zwitserse autoriteiten arresteerden de oud-militair in 2015, nadat hij was teruggekeerd naar zijn thuisland. Hij riskeerde een gevangenisstraf van drie jaar. Een militair tribunaal besloot uiteindelijk tot een relatief lichte straf: een boete van 500 franc (ruim 440 euro). Het komt niet vaak voor dat Europese landen burgers vervolgen die tegen jihadisten hebben gevochten in Syrië en Irak.