Leider centrumrechts Zweden geeft formatie op

De leider van de liberale en centrumrechtse alliantie van vier Zweedse partijen, Ulf Kristersson, geeft zijn pogingen een regeringscoalitie te smeden op. Kristersson is zondag naar de parlementsvoorzitter gegaan en heeft gezegd alles geprobeerd te hebben, maar geen enkele kans te zien op de vorming van een coalitieregering waar de alliantie zich in kan vinden. Hij heeft onder meer met de regerende sociaaldemocraten over een coalitie gesproken.

Zweden koos 9 september een nieuw parlement van 349 zetels. De ‘groene’ en centrumlinkse coalitie onder leiding van de sociaaldemocratische premier Stefan Löfven behaalde 144 zetels, slechts één meer dan Kristerssons alliantie. Vrijwel niemand wil voor de vorming van een regeringscoalitie een beroep doen op de grote winnaar van de verkiezingen, de rechts-populistische Zweden Democraten (SD) van Jimmie Alesson. Zijn overwinning was minder groot dan verwacht, maar met 62 zetels in de Riksdag, heeft de SD voor de vorming van een regering een sleutelpositie gekregen.