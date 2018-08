„Leider Afghaanse tak IS gedood”

De Afghaanse autoriteiten zeggen dat het hoofd van Islamitische Staat in het land is gedood. Abu Saad Erhabi zou om het leven zijn gekomen bij een aanval op schuilplaatsen van de terreurorganisatie in de provincie Nangarhar, die grenst aan Pakistan.

De Afghaanse inlichtingendienst NDS meldt dat naast Erhabi ook tien andere IS-leden zouden zijn omgekomen bij een militaire operatie. Daar waren zowel Afghaanse als buitenlandse troepen bij betrokken. Zij zouden een grote hoeveelheid wapens en munitie van de jihadisten hebben vernietigd. De NAVO-missie in het land heeft nog niet gereageerd.

De Afghaanse tak van IS is sinds 2015 actief in het door conflicten verscheurde land. De jihadisten strijden er zowel tegen de Taliban als tegen regeringstroepen. De Amerikaanse strijdkrachten hebben eerder geschat dat de terreurorganisatie in Afghanistan beschikt over zo’n 2000 strijders.