Legertroepen zetten betogers uit buitenlandministerie Beiroet

Eenheden van het Libanese leger hebben zaterdagavond de betogers verwijderd die het ministerie van Buitenlandse Zaken bezet hielden. De demonstranten drongen het pand binnen om hun afkeer van het regeringsbeleid kracht bij te zetten. De gigantische explosie van dinsdag die tot dusver zeker 158 mensenlevens heeft geëist en waardoor duizenden gewonden vielen, versterkte hun woede over de nalatigheid en corruptie van de politieke leiders.

Zaterdag werd er opnieuw op grote schaal geprotesteerd, vreedzaam maar er ontstonden ook ongeregeldheden. Er werden schoten gehoord en een agent van de oproerpolitie kwam om het leven. Hij werd volgens een politiewoordvoerder in het nauw gedreven door betogers toen hij probeerde mensen te helpen die vastzaten in een hotel in het centrum van Beiroet.

Volgens het Libanese Rode Kruis liepen zaterdag ten minste 238 mensen letsel op, 63 van hen moesten naar een ziekenhuis.

Premier Hassan Diab zei maandag een voorstel te zullen presenteren voor vervroegde verkiezingen.