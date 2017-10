Legertop Myanmar niet welkom in Europa

De opperbevelhebber en andere hooggeplaatste militairen van het leger van Myanmar zijn voorlopig niet welkom in de Europese Unie. De praktische samenwerking op defensiegebied wordt opnieuw bekeken.

De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben dat maandag besloten vanwege het „buitenproportionele en onaanvaardbare geweld” door de veiligheidstroepen van het Aziatische land tegen de islamitische Rohingya-minderheid. Meer dan een half miljoen Rohingya zijn de afgelopen maanden gevlucht naar Bangladesh.

De EU had al een embargo ingesteld op de handel in materiaal en wapens die als repressiemiddel kunnen worden ingezet. De ministers overwegen extra maatregelen als de situatie niet verbetert. De belofte van regeringsleider Aung San Suu Kyi om alle daders van mensenrechtenschendingen te laten berechten, valt in goede aarde bij de EU-ministers.

„Eindelijk een stap in de goede richting”, reageert EU-parlementariër Marietje Schaake. „De Europese Unie is hiermee de eerste en enige internationale speler die concrete consequenties verbindt aan de gruwelijke mensenrechtenschendingen.”