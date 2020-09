Legeroefening China tijdens Amerikaans bezoek aan Taiwan

China heeft voor vrijdag een militaire oefening aangekondigd in de Straat van Taiwan op het moment dat een Amerikaanse gezant Taiwan bezoekt. Volgens een Chinese kolonel zijn de schietoefeningen „noodzakelijk” vanwege „de huidige situatie” in de Straat van Taiwan.

China ziet Taiwan als een afvallige provincie en is dan ook niet blij met het Amerikaanse bezoek. Het is de tweede keer in korte tijd dat een Amerikaanse topfunctionaris Taiwan aandoet. De gezant kwam donderdag aan in hoofdstad Taipei voor een herdenkingsdienst voor de in juli overleden oud-president Lee Teng-hui. Zijn bezoek neemt drie dagen in beslag.

Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken kondigde eerder deze week al aan „noodzakelijk maatregelen” te nemen vanwege het bezoek. „China verzet zich krachtig tegen elke vorm van officiële betrekkingen tussen de Verenigde Staten en Taiwan.”