Legerleider Salah van Algerije (79) overleden

De leider van het Algerijnse leger luitenant-generaal Ahmed Gaed Salah is maandag op 79-jarige leeftijd overleden. Salah werd gezien als belangrijkste man binnen het leger en als de sterke man achter de Algerijnse politiek.

De onlangs gekozen president Abdelmadjid Tebboune heeft generaal Said Chengriha benoemd tot interim-stafchef van het leger. Het leger speelt al decennia een belangrijke rol binnen de Algerijnse politiek. Ook bij de aanpak van de aanhoudende protesten in het land speelt het leger een grote rol. Tebboune omhelsde Salah vorige week bij zijn inauguratie.

Salah was de legerleider die afgelopen april kort na het begin van de protesten tegen toenmalig president Abdelaziz Bouteflika op televisie aankondigde dat het staatshoofd moest opstappen. Hij was vijftien jaar lang legerleider. Hij vocht nog in de onafhankelijkheidsoorlog tegen Frankrijk (1954-1962).