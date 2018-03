Legergeheimen Israël vrij op internet

Documenten met streng bewaakte geheimen van het Israëlische leger zijn op mysterieuze wijze ter inzage voor iedereen op internet beland. Het gaat onder meer om extreem geheime documenten over wapensystemen van Defensie.

Volgens Israëlische media gaat het in een van de gevallen om een systeem dat zo extreem geheim was, dat de naam niet eens in telefoongesprekken kon worden genoemd vanwege de gevoeligheid. In een ander document staat hoe militaire eenheden te werk moeten gaan.

De documenten zijn ondertekend door de minister van Defensie, Avigdor Lieberman, en recent op internet gezet. Het is niet duidelijk waar de fout is gemaakt. Het leger spreekt van een ,,serieuze informatie-veiligheidsfout''.