Legerbaas wil aftreden Bouteflika

De baas van het Algerijnse leger wil dat president Abdelaziz Bouteflika ongeschikt wordt verklaard om verder te regeren. Hij zei dat op de Algerijnse televisie. Volgens Ahmed Gaïd Salah zou het parlement daarvoor een bepaald artikel in de grondwet in werking moeten stellen.

Al meer dan een maand wordt massaal geprotesteerd tegen Bouteflika. Die wilde aanvankelijk in de komende verkiezingen nog gaan voor een nieuwe termijn als president maar heeft daar inmiddels van afgezien. De roep om zijn aftreden wordt steeds sterker.

Bouteflika heeft een zwakke gezondheid en werd eerder dit jaar nog in Zwitserland behandeld. De president zit in een rolstoel als gevolg van een beroerte in 2013. Sindsdien is hij nauwelijks nog in het openbaar verschenen.