Legerbaas Niger ontslagen na aanvallen van jihadisten

De legerbaas van Niger is door president Mahamadou Issoufou ontslagen vanwege twee aanvallen van jihadisten op legerbases waarbij zeker 160 militairen omkwamen. Ahmed Mohamed was twee jaar lang de baas van het leger. Zijn voornaamste taak was het tegengaan van militante groepen in het land, maar die zijn de afgelopen jaren alleen maar toegenomen.

Bij een aanval van jihadisten op een legerbasis donderdag kwamen 89 militairen om het leven. Een aantal weken eerder werden 71 militairen gedood bij een vergelijkbare aanval. Het afgelopen jaar kwamen ruim 400 mensen om het leven door aanvallen van militanten.

Mohamed wordt vervangen door majoor-generaal Salifou Modi. Onder zijn leiding wordt een nieuw offensief gestart om het geweld tegen te gaan. Eerdere pogingen daartoe zijn daar niet in geslaagd.