Legerbaas Algerije wil nieuwe verkiezingen

De Algerijnse legerbaas Ahmed Gaed Saleh heeft opgeroepen tot nieuwe verkiezingen later dit jaar. Hij wil dat de Kiescommissie nieuwe verkiezingen uitroept, zodat die dit jaar nog kunnen plaatsvinden.

In april stapte de voormalige president Abdelaziz Bouteflika op na maandenlange protesten. De verkiezingen stonden gepland voor 4 juli, maar die werden geschrapt omdat de constitutionele raad oordeelde dat er geen geschikte kandidaat was.

„De Kiescommissie moet op 15 september nieuwe verkiezingen afkondigen”, aldus Saleh. In Algerije moeten daarna binnen negentig dagen verkiezingen worden gehouden. Het leger is een van de belangrijkste organisaties in de Algerijnse politiek na het opstappen van Bouteflika.