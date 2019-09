Leger Zuid-Korea gaat wilde zwijnen vangen

Zuid-Korea heeft militairen die zijn gestationeerd aan de grens met Noord-Korea opdracht gegeven wilde zwijnen te vangen. Dat moet de verspreiding van de Afrikaanse varkenspest voorkomen. Donderdag werd in Zuid-Korea het zevende besmettingsgeval ontdekt. Het virus komt voor op verschillende varkenshouderijen aan de grens van beide Korea’s.

Militairen die normaal de grens met Noord-Korea in de gaten houden, gaan nu dus uitkijken naar de dieren om verdere problemen te voorkomen. De wilde zwijnen kunnen het virus namelijk verspreiden.

„We kunnen ze alleen niet neerschieten, omdat dat een schending betekent van de Koreaanse wapenstilstandovereenkomst”, zegt een officier. In de gedemilitariseerde zone is schieten verboden vanwege de wapenstilstand tussen Noord- en Zuid-Korea. Deze werd in 1953 gesloten.

Sinds 2007 heeft het virus zich vanuit Afrika verspreid naar verschillende landen. Ook in Europa komt de Afrikaanse varkenspest met regelmaat voor. De ziekte is niet gevaarlijk voor mensen.