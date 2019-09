Leger VS zegt sorry voor Area 51-tweet

Een eenheid van het Amerikaanse leger heeft excuses aangeboden voor een bericht op Twitter over de geplande ‘bestorming’ van Area 51. „Dit is het laatste wat millennials zullen zien als ze vandaag proberen Area 51 binnen te dringen”, schreef legerdienst DVIDS bij een foto van een B-2 stealthbommenwerper.

De foto verscheen vrijdag op Twitter en is inmiddels weer verwijderd. De dienst zegt dat een medewerker een bericht plaatste dat „op geen enkele manier” het standpunt vertegenwoordigt van het ministerie van Defensie. „Het was ongepast en we bieden onze excuses aan voor deze fout.”

Bij Area 51 in Nevada verzamelde zich vrijdag een groep feestvierders. Dat gebeurde nadat een oproep om het complex te bestormen viral was gegaan op internet. De geheimzinnigheid rond de basis heeft geleid tot allerlei complottheorieën over ufo’s en aliens die daar onderzocht zouden worden.