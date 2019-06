Leger VS wapent zich tegen klimaatverandering

Amerikaanse legerbases wapenen zich tegen de stijgende zeespiegel door de opwarming van de aarde. Het gaat om bases in de Verenigde Staten die aan zee zijn gelegen. De Amerikaanse Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar 23 militaire bases in het land.

Een daarvan is Pearl Harbor-Hickam op Hawaii, waar de zeespiegel in 2065 naar verwachting een meter is gestegen ten opzichte van 2018 en de stormen zwaarder worden. Deze locatie is de thuisbasis van de Amerikaanse Stille Oceaan-vloot. Uit het onderzoek blijkt dat acht van de bases geen analyse hebben gemaakt van het klimaatrisico, terwijl de andere vijftien afgaan op richtlijnen van het Pentagon.

De bases van San Diego, Langley (Virginia), Elmendorf-Richardson (Alaska) en Camp Pendleton (Californië) hebben al maatregelen genomen zoals de verhoging van bouwsels en versterkingen van de kust.

Volgens de studie die de Amerikaanse rekenkamer heeft uitgevoerd wordt in de begroting van het ministerie van Defensie te weinig gekeken naar hogere kosten voor legerbases door de klimaatverandering. De onderzoekers adviseren daar bij het maken van plannen wel rekening mee te houden.