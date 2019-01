Leger VS tot eind september bij grens Mexico

De ondersteuningsmissie van het Amerikaanse leger bij de grens met Mexico is verlengd tot eind september. De militaire operatie liep eind deze maand af, maar Patrick Shanahan, de plaatsvervangend minister van Defensie, heeft een verzoek van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid voor verlenging goedgekeurd. Dat maakte het Pentagon bekend.

Langs de grens met Mexico zijn ongeveer 2350 manschappen gelegerd. Die ondersteunen daar de Border Patrol, de grensbewakingsdienst. President Donald Trump vindt het bewaken van de grens belangrijk voor de nationale veiligheid.

Trump wil ook een muur tussen Mexico en de Verenigde Staten. Over de financiering daarvan ligt hij overhoop met de Democraten. De impasse leidde ertoe dat er geen overeenstemming is bereikt over een nieuwe begrotingswet. Daardoor zijn al bijna een maand meerdere overheidsdiensten gesloten.