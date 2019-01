Leger VS door het stof voor „bomtweet”

Het Amerikaanse strategische commando, dat toezicht houdt op het nucleaire wapenarsenaal, heeft excuses aangeboden voor een tweet waarin het meldde klaar te zijn „om iets te laten vallen dat veel groter is” dan de kristallen bal die neerdaalt in New York tijdens oud en nieuw. Bij de tweet was een video gevoegd van B-2 bommenwerpers die een grote voorraad explosief materiaal laten vallen.

Op de tweet kwamen veel verontwaardigde reacties. „Wat voor soort maniakken leiden dit land?”, twitterde Walter Shaub, voormalig hoofd van het Amerikaanse bureau voor ethische kwesties.

Het leger verstuurde daarna een tweede bericht waarin het erkende dat de eerste tweet „van slechte smaak” getuigde. Dat eerste bericht is verwijderd.

In New York is het sinds 1907 traditie om op Times Square een bal te laten neerdalen terwijl de laatste seconden van het jaar verstrijken. Deze jaarwisseling waren er ruim 1 miljoen mensen aanwezig bij het laten vallen van de kristallen bal.