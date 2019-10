Leger VS begint met vertrek uit Noord-Syrië

Washington is begonnen met het terugtrekken van troepen uit het noorden van Syrië. Een Amerikaanse regeringsmedewerker zei tegen The Washington Post dat militairen maandagochtend vroeg zijn vertrokken uit observatieposten in de dorpen Tel Abyad en Ras al-Ayn in het grensgebied van Turkije en Syrië.

Ook de Turkse president Tayyip Erdogan en Koerdische troepen van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), die nauw hebben samengewerkt met VS bij het bestrijden van de terreurgroep IS, meldden dat de Amerikanen zich aan het terugtrekken zijn.

De Amerikaanse regering heeft Turkije ruim baan gegeven voor een militaire operatie tegen Koerdische strijders in het noordoosten van Syrië. Daarover hebben Erdogan en zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump zondag telefonisch overleg gevoerd. Ankara ziet de Koerdische strijders in Syrië als een verlengstuk van de terreurorganisatie PKK.

De SDF stelden in een verklaring dat de Turkse militaire actie in Syrië negatieve gevolgen zal hebben voor de strijd van de Koerdische strijders tegen IS. Volgens de Amerikaanse regering is IS verslagen en vormt de terreurgroep geen directe bedreiging meer.

BREAKING — US forces begin to withdraw from Turkish - Syria border early this morning, specifically the area between Tal Abyad (Girê Spî )and Rasulayn (Serekaniye) — YPG affiliated news agency ANHa pic.twitter.com/x1ONytCAHr — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) 7 oktober 2019

