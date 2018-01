Leger Venezuela in supermarkt na plunderingen

Het Venezolaanse leger is dit weekeinde op meerdere plaatsen in het land paraat in en rond supermarkten. Dat is volgens de regering van het land nodig nadat winkels de afgelopen dagen meermalen waren geplunderd.

De plunderingen zijn er uit protest tegen de voortdurende inflatie die het land teistert. Hierdoor is het voor inwoners van het land steeds moeilijker wordt om voedsel te kopen. Daarnaast is er door het gebrek aan internationale valuta geen geld om producten in het buitenland te kopen, waardoor veel supermarkten te kampen hebben met lege schappen.

In Caicara, ongeveer 460 kilometer ten zuiden van hoofdstad Caracas werden minstens 20 winkels beroofd en in totaal 48 mensen gearresteerd, aldus nieuwsstation El Nacional. Bij de gevechten zouden ook twee mensen om het leven zijn gekomen. Aanvankelijk hadden handelaren geweigerd om de bijna waardeloze 50 en 100 Bolivar biljetten te accepteren. Het huidige gemiddelde maandsalaris van 800.000 bolivar is omgerekend nog slechts 5 euro.

Er is voedselhulp voor de armere bevolking. Mensen die dat nodig hebben krijgen dat alleen wanneer ze schriftelijk hun steun aan de regering van president Nicolas Maduro betuigen.