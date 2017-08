Leger Venezuela drukt opstand de kop in

Twee dagen na de installatie van een omstreden ‘grondwetgevende vergadering’ heeft de Venezolaanse regering een opstand neergeslagen. Een groep van circa twintig militairen was zondag in de noordelijke stad Valencia in verzet gekomen tegen het regime van de linkse president Nicolás Maduro.

Diosdado Cabello van de socialistische regeringspartij meldde dat het regeringsleger de opstand heeft kunnen neerslaan. Hij sprak van „terroristen”, die wapens wilden stelen en een militaire basis in Valencia in handen probeerden te krijgen. Tijdens de opstand kwam een man om het leven. Een ander raakte zwaargewond. Over hun identiteit zijn geen mededelingen gedaan. Zeven opstandelingen zijn opgepakt.

De opstand werd geleid door Juan Caguaripano, een voormalige kapitein van de nationale garde. In een video riep hij zijn landgenoten op in opstand te komen tegen Maduro. „Dit is geen staatsgreep, maar een militaire actie om de constitutionele orde te herstellen. We eisen onmiddellijk de vorming van een overgangsregering.”

Maduro is al maanden het doelwit van protesten. Zijn tegenstanders zeggen dat de president het land autoritair regeert. Ook houden ze hem verantwoordelijk voor de chaos en economische malaise in het Zuid-Amerikaanse land. Door de onlusten zijn sinds april al zeker 125 mensen omgekomen.

Vorige week zondag liet Maduro uit zijn aanhang een ‘grondwetgevende vergadering’ kiezen. De oppositie boycotte de stembusgang, omdat Maduro via dit nieuwe orgaan zijn positie zou willen versterken.

De nieuwe assemblee kwam vrijdag voor het eerst bijeen en zette zaterdag openbaar aanklager Luisa Ortega Díaz uit haar ambt. Ortega staat bekend als een tegenstander van Maduro.

Een andere opponent van Maduro, de oppositieleider Leopoldo López, is dit weekend uit de gevangenis ontslagen. Hij is onder huisarrest geplaatst.