Leger Syrië zet opmars tegen jihadisten voort

De Syrische strijdkrachten zijn begonnen vlak ten zuiden van het centrum van Damascus een omsingeld bolwerk van Islamitische Staat (IS) te beschieten. Aangenomen wordt dat dit de herovering inluidt van de enclave van strijders van IS en van het aan al-Qaeda gelieerde al-Nusrafront.

De groep IS verschanst zich met name in de plaats al-Yarmouk en ernaast is rond de plaats Babbila een bolwerk van het al-Nusrafront. Dit is op nog geen 5 kilometer van het centrum van Damascus.

Ten noordoosten van de stad waren tot voor kort in een groot gebied meerdere strijdgroepen actief. Dit grote bolwerk van voornamelijk soennitische extremisten in de streek Oost-Ghouta is sinds afgelopen weekeinde weer helemaal in handen van de regering. De laatste strijders zijn ermee akkoord gegaan te worden geëvacueerd onder toezicht van Rusland. Ze zijn naar het uiterste noorden van Syrië gegaan.