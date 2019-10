„Leger Syrië trekt noordelijke Tell Tamer binnen”

Het Syrische leger is na de deal met de Koerden de noordoostelijke plaats Tell Tamer binnengetrokken. Dat berichten staatsmedia.

De plaats bevindt zich op ongeveer 35 kilometer van grensplaats Ras al-Ain, die is aangevallen door de Turkse strijdkrachten. Tell Tamer ligt ook aan de strategisch belangrijke snelweg M4.



De Koerdische strijders die het gebied in handen hebben, maakten na de Turkse inval afspraken met het regime van de Syrische president Bashar al-Assad. Een hoge Koerdische functionaris zegt dat afspraken zijn gemaakt over de inzet van de Syrische troepen in het grensgebied. Er zou nog niet zijn gesproken over politieke kwesties. Die komen volgens Badran Jia Kurd later aan de orde.

Volgens de functionaris hebben de Verenigde Staten „groen licht gegeven” voor de Turkse inval. Daarom moesten de Koerden volgens hem op zoek naar manieren om de regio te beschermen.

Syrische staatsmedia meldden eerder dat Syrië zijn leger naar het noordoosten van het land stuurt om de „Turkse agressie” tegen te gaan. Details over de legerinzet zijn niet bekendgemaakt door de Syrische regering.

Het Turkse leger trok de regio woensdag binnen om de Koerdische militie YPG daar weg te jagen. Sindsdien zijn tientallen mensen omgekomen en zijn gevechten uitgebroken in een aantal grenssteden. Het Turkse leger meldt dat 525 Koerdische strijders zijn „geneutraliseerd”. Wat dat precies betekent, zegt het leger niet. De Syrische regering wil het gebied in het noordoosten van het land weer onder controle krijgen. Nu zijn de Koerden daar nog de baas.