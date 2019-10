‘Leger Syrië trekt noordelijke plaats binnen’

Het Syrische leger is na de deal met de Koerden de noordoostelijke plaats Tell Tamer binnengetrokken. Dat berichten staatsmedia. De plaats bevindt zich op ongeveer 35 kilometer van grensplaats Ras al-Ain, die is aangevallen door de Turkse strijdkrachten. Tell Tamer ligt ook aan de strategisch belangrijke snelweg M4.

De Koerdische strijders die het gebied in handen hebben, maakten na de Turkse inval afspraken met het regime van de Syrische president Bashar al-Assad. Een hoge Koerdische functionaris zegt dat afspraken zijn gemaakt over de inzet van de Syrische troepen in het grensgebied. Er zou nog niet zijn gesproken over politieke kwesties. Die komen volgens Badran Jia Kurd later aan de orde.

Volgens de functionaris hebben de Verenigde Staten „groen licht gegeven” voor de Turkse inval. Daarom moesten de Koerden volgens hem op zoek naar manieren om de regio te beschermen.