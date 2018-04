Leger Syrië claimt overwinning in Oost-Ghouta

Het Syrische leger meldt dat alle gewapende groepen zijn vertrokken uit Oost-Ghouta, de voormalige rebellenenclave bij hoofdstad Damascus. „Alle terroristen zijn verwijderd uit de stad Douma, hun laatste bolwerk in Oost-Ghouta”, bericht het Syrische staatspersbureau SANA op gezag van de legerleiding.

De strijdgroep die de stad in handen had, Jaish al-Islam (Leger van de Islam), stemde eerder deze maand in met een aftocht. Bussen vervoerden strijders, hun gezinnen en burgers die wilden vertrekken naar het noorden van Syrië. SANA bericht dat legereenheden op zoek zijn gegaan naar achtergebleven mijnen en explosieven.

Regeringsgezinde troepen begonnen in februari een offensief om Oost-Ghouta weer in handen te krijgen. De strijd ging gepaard met zware bombardementen en artilleriebeschietingen. In Douma vond ongeveer een week geleden ook de vermeende chemische aanval plaats die voor de Amerikanen en hun bondgenoten de aanleiding was voor luchtaanvallen op doelen in Syrië.