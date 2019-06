Leger Soedan zegt afspraken met oppositie op

De militairen die de macht hebben in Soedan, hebben alle afspraken met de oppositiepartijen opgezegd. Dat heeft het hoofd van de militaire overgangsraad gezegd in een op televisie uitgezonden verklaring naar aanleiding van het geweld in de hoofdstad Khartoem maandag. Veiligheidstroepen ontruimden kampen van demonstranten en doodden daarbij minstens dertig mensen.

Luitenant-generaal Abdel Fattah al-Burhan zei in de toespraak dat de coalitie van oppositiepartijen net zozeer verantwoordelijk was voor de vertraging in de onderhandelingen over de toekomst van Soedan. Hij maakte bekend dat er binnen negen maanden verkiezingen zullen worden gehouden.